Matías Martin contó sin filtros qué le pasó cuando conoció a Ariel Rodríguez Palacios: "No me cae bien"

Matías Martin contó en pleno aire de Todo Pasa qué le pasó cuando conoció a Ariel Rodríguez Palacios cuando fue como invitado al programa radial.

“Hiperactivo chef Ariel Rodríguez Palacios… ¿lo conocés?”, le preguntó una de sus columnistas y el periodista respondió: “Voy a ser leve, no me cae bien”.

“Estuvo como invitado, no pasó nada, pero la actitud frente a la vida, inexplicable. Me contaron quién era porque yo no lo conocía y con esa actitud”, agregó luego.

Al final, Matías sentenció al respecto en la emisión de Urbana Play FM: “Alguien que vos le remás, le tirás una buena… es raro, es raro”.

LA RESPUESTA DE ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS A MATÍAS MARTIN

Ariel Rodríguez Palacios le respondió a Matías Martín luego de que dijera en la radio que no le cae bien y hasta se mostró sorprendido de sus dichos.

“Qué raro porque él me cae bárbaro, es un re macanudo”, dijo el chef de Ariel en su Salsa en diálogo con LAM.