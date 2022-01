Matías Defederico contó cómo vive su novia el conflicto con Cinthia Fernández: "A veces, se larga a llorar"

En medio de una nueva guerra mediática que se generó entre Cinthia Fernández y Matías Defederico, el exfutbolista rompió el silencio en A la tarde y reveló cómo repercutió este escándalo en la intimidad de su hogar junto a su pareja, Laura.

Así fue el ida y vuelta que tuvo Matías -que tiene a Charis, Francesca e Isabella con Cinthia- con Luis Ventura en vivo:

Luis: -¿Cómo se lleva tu novia con Cinthia?

Matías: -No tienen trato.

L: -¿Puede ser que incida en Cinthia la aparición de una pareja de parte tuya?

"Mi pareja está viviendo todas estas cosas y las que pasamos a diario, y más de una vez se ha puesto a llorar diciéndome ‘no puedo creer todas las cosas que te aguantás por esta mina’". G-plus

M: -Sin dudas, Luis. Mi pareja está viviendo todas estas cosas y las que pasamos a diario, y más de una vez se ha puesto a llorar diciéndome ‘no puedo creer todas las cosas que te aguantás por esta mina’.

L: -¿Cómo se lleva la hija de tu pareja con tus hijas?

M: -¡Perfecto! Se han quedado a dormir juntas varias veces.

L: -¿Y la hija de tu pareja tiene posibilidad de tener trato con Cinthia?

M: -No. Por ejemplo, la primera vez que fui a buscar a mis hijas con mi pareja entré a su casa. Y a la segunda vez, no me dejaron ingresar con mi novia al barrio, la tengo que dejar en la puerta. Es todo muy rebuscado.

