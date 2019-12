Mati Napp, tras cortar con Vigna: "Es la primera vez que mezclé lo personal con lo profesional y me desequilibré"

A pocos días de vivirse la gran final del Súper Bailando, una noche que contó con muchos momentos emotivos entre Flor Vigna y Nico Occhiato, Mati Napp (coach de la subcampeona y con quien mantuvo una breve historia de amor) habló de cómo vivió su paso por el programa.

Indagado por si le afectó en su trabajo el corte con Vigna, el coreógrafo se sinceró en Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): "Olvidate, no lo dudes. La verdad es que hay motivos por los que uno cae personalmente con situaciones de amistad, familiares, románticas, sentimentales; pero nosotros, siendo profesionales, no lo tenemos que llevar a nuestros laburos. Jamás".

Y agregó: "Es la primera vez que mezclé lo personal con lo profesional y ahí fue cuando realmente me desequilibré un poco. No me arrepiento de nada, pero me afectó".

Además, Napp dio detalles de cómo superó el mal momento que vivió tras ponerle punto final a su relación con Flor: "Una vez que me separo de ella, hay que ocuparse de uno mismo. De estar con gente que te quiere y que te tira la mejor onda".

"También hablé con un coach de la vida que busca que estés bien, para que me ayude a manejar esta situación. Es un coach muy capo que me dijo que uno tiene que disfrutar. Porque la realidad es que cuando me separé de Flor, lo único que hacía era pensar en ella. ¿Si me rompió el corazón? No sé porque tampoco es que estuvimos una vida. Claramente, quedé golpeado. Pero también se me mezcló mucho lo personal con lo profesional. Ahí es cuando sentí que estaba fallando", cerró.