A Mati Napp le preguntaron si salió con Noelia Marzol y su respuesta fue elocuente: "No lo desmiento"

En la instancia final del Súper Bailando siguen saliendo a la luz algunos secretos. Y uno que se reveló en la gala del martes fue que Mati Napp, coach y exnovio de Flor Vigna, habría salido con Noelia Marzol. Ángel de Brito confrontó al coreógrafo con el rumor que habían lanzado en Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 20 horas).

“La verdad es que yo estoy acá por mi equipo y no voy a hablar de mi vida personal. Perdón, Ángel, pero prefiero estar acá para ellos”, aseguró Mati, tratando de desligarse del tema, pero el conductor de Los Ángeles de la mañana lo siguió. “No lo desmentiste tampoco, no dijiste ‘chicos, qué dicen’”, lo cruzó. Y Mati, después de un silencio, solo alcanzó a decir “no lo desmentí”.

Mati: "Perdón, Ángel, estoy por mi equipo y solo quiero responder sobre ellos". G-plus

Pero el periodista quiso saber otros detalles, como cuándo había estado con la bailarina, pero él siguió firme en su postura. “Perdón, Ángel, estoy por mi equipo y solo quiero responder sobre ellos”, dijo, sin alterarse. Pero a De Brito no le gustó: “Si salís con famosas sabés cómo es el tema”, lo criticó, al tiempo que le preguntó a Flor Vigna si conocía de la relación de su ex con Noelia Marzol. "Si él estuvo con otras mujeres anteriormente está muy bien porque es libre de explorar su vida y no le hacía mal a nadie", respondió la actriz.

¡Qué momento!