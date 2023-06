Maru Botana y su hijo Juani visitaron la tumba de Facu: "Fue una sensación de amor tan grande"

Maru Botana visitó la tumba de su hijo Facundo, fallecido en 2008 de muerte súbita. También fue al lugar donde reposan sus padres. La chef asistió acompañada por su hijo Juan Ignacio y relató en Instagram el emotivo momento vivido.

"Este dia me lo había guardado para mí, un momento único en mi corazón. Me venía una angustia enorme de estar ahí poniendo flores para Facu y mis padres. Y tambien una sensación de paz, de amor de ganas de llorar , reír y agradecer", escribió Maru.

"Ese día Juani me quiso acompañar y cuando entramos me dijo quiero ir a ver a Facu. Me encantó pero no imaginé en ese momento lo que viviría", prosiguió la chef.

"Fue una sensación de amor tan grande verlo buscar la tumba, encontrarla y ni qué decirles ver el ramo que eligió", escribió Maru. Y agregó: "Les cuento que Juani solo escuchó historias de Facu de sus hermanos, de mí y hoy te explica perfecto lo sucedido y lo comparte".

"Quizás les puede sonar raro este post . Para mi es de un logro enorme. Tantoooo camino recorrido desde que nació Juani, tanta incertidumbre de que no le vuelva a ocurrir lo mismo. Sufrí mucho y todos lo saben , pero hoy quería compartirles este momento q vivi tan hermoso y de tanto vivido. El limpiaba el nombre y le daba besos". G-plus

"Creo que todos los que pasaron por este dolor tan enorme lo van a entender perfecto y a los que no es simplemente un compartir algo fuerte en mi semana".

"La foto me la sacó Caro Haymes desde su corazón. Hoy no está mamá para contarle pero seguro lo vio conmigo y Facu está presente en esta hermosa familia", cerró.

CUÁNTOS HIJOS TIENE MARU BOTANA

En 1999 Maru Botana y su esposo, Bernardo Solá, se convirtieron en padres por primera vez al recibir a Agustín.

Luego llegaron Lucía (2001), Matías (2003), Sofía (2005) y Santiago (2007).

En 2008 nació Facundo, que sufrió muerte sùbita cuando tenía 6 meses. En 2010 nacieron Juan Ignacio y en 2012 María Inés