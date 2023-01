Maru Botana reveló que su hija trabaja como empleada doméstica en Hawaii: "Gana 40 dólares por hora"

MARU BOTANA SOBRE LA VIDA DE SUS HIJOS

Más tarde, Maru confesó que no le molesta que sus hijos vivan su vida, aunque sea lejos de ella.

"Me divierte que mis hijos me ayuden y poder transitar mi vida con ellos. No me asusta que crezcan”, dijo la chef.

Y agregó: “Me nutro de sus experiencias, lo valoro y los aliento”.