Maru Botana recordó el día que le dio un tortazo a Marcelo Tinelli en vivo: "Se enojó mucho y tuve que pedirle disculpas"

Este lunes, Fátima Florez hizo reír a Marcelo Tinelli con su imitación de Maru Botana en ShowMatch La Academia y no omitió hacer referencia al episodio del hielo que se volvió viral en las redes. En Pampita Online, la chef contó qué le pareció la actuación de la humorista y recordó la ocasión en la que se atrevió a encarar una guerra de tortas con el conductor.

Fátima contó que Fátima la imita “desde siempre” y que le “pareció una muestra de cariño de Marcelo y de Fátima. Me encantó y me pareció súper amoroso y divertidísimo; y nos agradecimos por Instagram”. Pampita le recordó el cómico momento que vivieron en vivo con Marcelo Tinelli hace más de 20 años y reveló que al conductor la situación no le pareció tan divertida como se vio en cámara.

“El momento del tortazo con Marcelo Tinelli fue buenísimo porque yo acababa de entrar a Telefe y él me había dejado plantada la noche anterior por jugar al yenga con Gerardo Sofovich. (…) Y al día siguiente dije ‘Yo a este le voy a encajar un tortazo’”, recordó la chef. “Entonces fui con la torta, pero él ni se lo esperaba, fue una sorpresa. Se enojó mal, le tuve que pedir disculpas. Yo salía de ahí y todos me decían ‘¿Qué hiciste?’. Y le pedí disculpas, pero después me tuvo dos años medio congelada, me mandaba al doble a hacerme maldades en el canal. ¡Preguntale!”, le dijo Maru Botana a Pampita.