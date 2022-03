Maru Botana, emocionada por el cumpleaños de su hijo Juan Ignacio: "Me matás de amor cuando decís que te hubiera encantado conocer a Facu"

Maru Botana se mostró emocionada por el cumpleaños de su hijo Juan Ignacio, a quien le dedicó a través de su cuenta oficial de Instagram un mensaje en el que destacó, entre otras cosas, una frase que el niño de doce años le dijo sobre su hermanito fallecido.

“¡Mi Juani feliz cumple! Llegué justo para abrazarte como un oso y sentir ese amor tan lindo que nos tenemos. Gracias por ser tan expresivo conmigo, en las buenas y en las no tanto”, decía la primera parte del mensaje en sus redes sociales.

Luego, la reconocida cocinera continuó: “Ambos sabemos que no nos gusta estar enojados y enseguida tratamos de revertirlo. Me impresiona a veces escucharte sacar tus propias conclusiones como un grande y digo ‘guau’”.

“Paso a paso pero no dejes de disfrutar y que esa sensibilidad tan linda sea tu eje. Me matás de amor cuando me decís que te hubiera gustado conocer a Facu, que hubiera sido tu amigo”, escribió Maru sobre cómo lo recuerda a Facundo.

“Juani que tengas un año increíble y que vayas sin miedo, yo voy a estar al lado tuyo , te adoro. Feliz cumple bombón”, finalizó Botana junto a una seguidilla de imágenes y videos familiares.

MARU BOTANA, ORGULLOSA DE SU HIJO JUAN IGNACIO

Maru Botana destacó en sus redes sociales lo que más le gusta de su hijo Juan Ignacio en el día de su cumpleaños: “Sos muy sensible y no te gusta que las cosas no te salgan como las planeaste”.

“Pero también fuiste aprendiendo a que cuando te propones algo lo logras y ahí es donde tu festejo se duplica. Sos fiel a tus amigos y te encanta recibirlos, sos libre en todo sentido y ese es tu lema”, escribió orgullosa la cocinera.