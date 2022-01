Martita Fort, lapidaria con Daniel Osvaldo tras encontrarse en un boliche: "Se me pegó; yo no sé quién es el viejo ese"

Guido Zaffora dio detalles del encuentro casual de Martita Fort (17) con Daniel Osvaldo (36) en un boliche en Miami y la lapidaria frase que la hija de Ricardo Fort dijo sobre el futbolista retirado, recientemente separado de Gianinna Maradona (32).

Más sobre este tema Daniel Osvaldo, a los besos con una morocha en Miami, a horas de una fuerte discusión con Gianinna Maradona

"Él se acercó a la mesa de Marta y le empezó a hablar. Marta lo trataba bien, pero lo miraba como diciendo 'no tengo interés en conocer a este tipo. No sé quién es'", comenzó diciendo el periodista de Es por ahí, el programa de América.

Con el testimonio de Marta Fort en su poder, Zaffora reveló la tremenda reacción de la adolescente al ser abordada por Osvaldo en el Boliche: "Esto es exclusivo, palabra de Marta Fort: 'Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién es el viejo ese'".

"Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién es el viejo ese", le dijo Marta a Zaffora sobre su encuentro con Osvaldo en Miami. G-plus

Acto seguido, el periodista arrojó otro textual de Marta: "Yo estaba con mis amigos, disfrutando. Fui al boliche para otra cosa. Estoy acá de vacaciones".

FUERTE POSTEO DE DANIEL OSVALDO EN MEDIO DE SU CRISIS CON GIANINNA MARADONA

Pocos días atrás, Daniel Osvaldo compartió en Instagram Stories un fragmento del escritor Charles Bukowski que fue asociado en las redes a su reciente crisis con Gianinna Maradona.

Más sobre este tema Picante reacción de Daniel Osvaldo cuando le preguntaron por Mauro Icardi: "¡Mañana salgo en todos los diarios!"

"Ella tenía hermosas piernas y era inteligente, pero a ella simplemente nada le importaba. Toda mi furia, mi humor y toda mi locura solo la entretenían suavemente: estaba actuando para ella como un títere triste en mi propia farsa", publicó Daniel Osvaldo.