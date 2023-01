Martina y Juan hablaron de su difícil momento tras Gran Hermano 2022: "Esperamos que aparezca un trabajito"

La promesa de fama y dinero motivó a que miles de aspirantes se anoten para vivir la experiencia de Gran Hermano 2022. Sin embargo, la salida de la casa para los participantes que consiguieron entrar el reality no fue fácil. Juan y Martina, quienes fueron los primeros en salir, contaron su decepción por lo que ocurrió tras abandonar el programa.

“Tengo mucha bronca porque quería jugar al juego del auto. Por eso entré a Gran Hermano, pero bueno, aprovechando todo”, se sinceró Juan, quien trabaja como taxista, en LAM.

“Estoy feliz y esperando si aparece un trabajito o algo. Ya que estamos, pedimos”, aseguró.

Martina: "Yo tenía una expectativa más alta sobre las cosas que iban a salir. Medio que dejamos todo para entrar. Pensé que iban a caer más cosas". G-plus

MARTINA Y JUAN DE GRAN HERMANO 2022 SE SINCERARON SOBRE SU MAL MOMENTO TRAS EL REALITY

Mientras que Martina, quien desde el principio comenzó con polémica en el reality, coincidió.

Más sobre este tema Fuerte pelea de Juan Reverdito con Tomás Holder en el vivo de Gran Hermano: "Estás muy creído, papá"

“Yo tenía una expectativa más alta sobre las cosas que iban a salir. Medio que dejamos todo para entrar y si bien, súper agradecida porque es una oportunidad única, pero pensé que iban a caer más cosas”, aseguró la segunda eliminada de esta edición.

Más sobre este tema Fuerte reacción de Nazarena Vélez contra Martina de Gran Hermano tras sus polémicas declaración sobre Flor de la Ve: "Es una maleducada"

“Estoy siempre con los brazos abiertos y esperando la oportunidad”, completó. Mientras que Juan contó que no se cumplieron muchas de sus expectativas. “Queremos hacer presencias. Me muero con que me llamen para hacer una obra de teatro. Jamás me imaginé. Aprovechando todo hasta la mínima oportunidad. Agarrando todo”, señaló.