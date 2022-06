Marley habló por primera vez de los rumores de pelea con China Suárez

La Voz Argentina a Wanda Nara corrió fuerte, pero el propio papá de Mirko lo descartó. La versión de que China Suárez se había enojado con Marley luego de los likes del conductor decorrió fuerte, pero el propio papá de Mirko lo descartó.

"Con la China Suárez estoy genial. Súper bien. Ayer casi venía al cumple también", afirmó Marley en una nota con Socios del Espectáculo.

Y consultado sobre el supuesto malestar de China por sus gestos en redes hacia Wanda, aseguró: "Para nada. No. Nos llevamos súper bien. Ayer estuvimos hablando y me mandó un feliz cumpleaños".

LA CHARLA ENTRE MARLEY Y CHINA SUÁREZ EN MEDIO DE RUMORES DE MALA ONDA

"Me dijo 'estoy acá en el centro', le dije, 'estamos acá festejando' y me respondió 'ahora paso por allá'. Al final no pudo. Pero estamos re bien", explicó Marley sobre la charla que tuvo el jueves con China Suárez.

E insistió: "No pasó nada, estamos súper bien. Nos llevamos muy bien".

Al final, el conductor de La Voz Argentina aclaró: "Obvio que me iría de viaje con ella. Me llevo re bien con la China Suárez".