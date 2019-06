Marley compartió un video de Mirko jugando y desató dos fuertes polémicas entre sus seguidores: ¿qué le reclaman?

Lejos de darle importancia a las críticas negativas, Marley (49) sigue viajando con su hijo, Mirko (1 año y 7 meses), y compartiendo el crecimiento del pequeño a través de sus redes sociales y al aire en el programa que conduce: Por el mundo.

Desde Valencia, Marley posteó un video de su hijo en el hotel, divirtiéndose y simulando hablar por teléfono. "¡Mi telefonista!", escribió junto a las imágenes en las que se ve al pequeño jugando entre los cables de los dispositivos móviles y tocando los interruptores de luz, mientras tiene el chupete en la boca.

Rápidamente, los seguidores de Marley pusieron el grito en el cielo y se generaron dos polémicas dentro de los comentarios.

Varios usuarios criticaron al conductor al ver al pequeño poniendo los dedos cerca de un enchufe. Otros le aconsejaron al animador que su hijo, quien todavía no cumplió dos años, no siga usando chupete. "Tenés que sacarle el chupete", escribió un usuario. "El chupete retrasa el habla", le advirtió otro. "Es hermoso, pero basta de chupete", expresó un tercero. "Si no le sacás el chupete se le van a deformar los dientes", lanzó otro.

Por el momento, Marley hizo oídos sordos a las críticas.

