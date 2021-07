Marina Calabró reveló el profundo motivo por el que Diego Ramos se enojó con Jorge Rial: "Se sintió estafado"

Marina Calabró habló del enojo de Diego Ramos con Jorge Rial tras el fin de TV Nostra. En Los Ángeles de la Mañana, la periodista se sinceró y reveló qué fue lo que más le molestó al actor, con quien compartió panel en el programa de América, y explicó por qué se sintió estafado.

“¿Qué fue lo que los enojó a ustedes Marina?”, le consultó Ángel de Brito a Marina, quien respondió: “Me parece que Diego, por lo que dice, se sintió un poco estafado en el sentido de que le vendieron un proyecto y terminó siendo otro. La idea no era hacer un programa político, sino un programa distendido”.

"Me parece que Diego se sintió un poco estafado en el sentido de que le vendieron un proyecto y terminó siendo otro. La idea no era hacer un programa político, sino un programa distendido". G-plus

Luego, Calabró analizó lo sucedido con el programa de Rial: “Iba a ser más humorístico con bajada sarcástica, en el que no se bajara línea ni se dijera a la gente lo que tuviera que pensar sobre los temas. Que un poco era la crítica de la televisión que hacía Jorge en las reuniones de producción”.

Más sobre este tema Diego Ramos respondió si se quiso "matar" por dejar el programa de Vero Lozano para sumarse a TV Nostra: "Fuimos un fracaso"

Finalmente, Marina habló del rol de Rial y cómo le jugó en contra a sus expanelistas. “Yo no digo que pasó por mala voluntad, creo que no se pudo más, que no se quiso. A Jorge la ganaron sus ganas de hacer política y de bajar línea. A Diego lo defraudó eso, 'me vendiste una cosa y terminamos haciendo otra'”, sentenció.