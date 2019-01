Mariela Fernández habló tras internarse en una clínica psiquiátrica: "La muerte de mi papá me partió al medio"

A comienzos de diciembre, Mariela Fernández debió internarse en una clínica psiquiátrica producto de un estrés postraumático: “Atravesó un año difícil por la muerte de su papá Carlos, en diciembre del año pasado. A días de cumplirse el primer aniversario de esa pérdida, hubo episodios de angustia que derivaron en su internación. Mariela decidió recurrir a los médicos para descartar situaciones de gravedad, dado su antecedente de ACV”, decía el comunicado que emitió su familia sobre su salud.

Un mes y medio después, Mariela recibió el alta de la clínica, continúa con un tratamiento ambulatorio y conversó con Los Ángeles de la Mañana en una entrevista a corazón abierto, en la que contó con valentía lo que le pasó.

“Estoy bien. Tengo a toda mi familia detrás en bloque para bancarme, sobre todo mi hija, que tiene 18 años y es la gran leona de esta historia”, aseguró la periodista de C5N, que también le agradeció el apoyo a su mamá, hermanos, amigos y a su pareja, Alex.

Mariela explicó: “Estoy mejor, gracias por preocuparse y estar pendiente de mi salud. Estuve internada por un estrés post traumático a raíz de una angustia muy fuerte que se me acrecentó en los primeros días de diciembre. El año pasado hablé de la muerte de mi papá y me bajé de varios programas de televisión porque no los podía hacer. Me gusta trabajar con mucha alegría y cuando no la tengo, siento que no soy auténtica”.

La periodista contó cómo sigue su tratamiento: “Ahora estoy haciendo un hospital de día, un tratamiento ambulatorio para terminar de salir de esta depresión, aceptando que mi papá murió y que hay que seguir adelante con todo lo que esa tristeza conlleva”.

Y relató con emoción cuánto la afectó la muerte de su papá: “Jamás pensé que la muerte de un padre me iba a generar tanto dolor. Me parece que trágica es la muerte de un hijo y ni me quiero imaginar lo que siente la gente que pierde un hijo, porque es contra natura. Pero a mí me tocó esta historia”.

“Me partió al medio. Llegó diciembre, que es la fecha difícil, donde cumplí años, hubiese cumplido años mi papá y se cumplía un año de su muerte, que fue el 17 de diciembre. Entré en un estrés post traumático, así lo han definido los especialistas. Fui a una clínica psiquiátrica porque había una contención de médicos psiquiatras y psicólogos a diario”.

Sobre el final de la nota, volvió a agradecer el cariño de la prensa y el púbico: “Estoy bien, gracias por preocuparse y el amor. Es angustia, fíjense que todavía tengo un nudo en la garganta”.