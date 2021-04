Mariano Iúdica contó cómo fue su charla privada con Horacio Cabak sobre su separación: "Fue incómodo, le dije que no viniera al programa si no quería"

Luego del escándalo que generó la crisis de Horacio Cabak con Verónica Soldato, en medio de versiones de infidelidad, el conductor eligió Polémica en el bar para romper el silencio y hablar de su presente. Sin embargo, antes de decidir hablar ante las cámaras, Mariano Iúdica reveló que mantuvo una charla privada con su compañero y dio detalles de esa conversación en Intrusos.

“Fue muy tenso lo que pasó. A mí me cuesta mucho hacer estos programas. Horacio es un compañero, pero si viene a sentarse yo le tengo que preguntar. Es lo mismo que le pasaba a Rocío Oliva cuando falleció Diego Maradona y hablaban de ella. Es muy difícil, yo hubiera preferido que se guarde”, comenzó diciendo Iúdica en el programa de América.

Luego, contó que le ofreció a Cabak no estar en el ciclo por varios días: “Le dije ‘si vos querés, tenés una semana para arreglar tus cosas así te eximís de estar al aire todos los días’. Pero él es un profesional de hace muchísimos años y me dijo ‘no, yo me tengo que sentar y me la tengo que bancar’”.

Y cerró: “Es una situación muy difícil, más que nada cuando uno es casado con hijos. Uno que se separó, uno que ha pasado por una separación con chicos, sabe que no es fácil y es muy delicado. Cada casa es un mundo. Yo tampoco soy preguntón, yo me ocupo de que el otro esté bien y si no está bien decirle ‘¿qué necesitas?, ¿querés relajar?, ¿querés no venir?’”.