Mariano Caprarola denunció angustiado la muerte de su perro: "Lo dejé para que lo cuidaran y lo mataron"

Mariano Caprarola publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que denunció súper angustiado la muerte de su perro y realizó una fuerte acusación contra quienes lo estaban cuidando.

“No suelo hacer estas cosas, pero hace dos semanas entregué a mi perro al cuidado de un lugar para que mi mamá pueda venir de a Mar del Plata a visitarme y fue agredido y hoy se nos murió en el peor de los estados", expresó desconsolado.

Finalmente, el panelista de La Jaula de la Moda pidió ayuda a sus seguidores: “No quiero que pase nunca más esto, no voy a denunciar. Solo pido que me colaboren para que este lugar no tenga nunca más perros al cuidado. Les agradezco a todos".

Más sobre este tema La tremenda caída de Mariano Caprarola en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable: "Yo quería que salga al aire"

MARIANO CAPRAROLA SE DESPIDIÓ DE SU AMADA MASCOTA EN SUS REDES SOCIALES

Mariano Caprarola se despidió de su amada mascota en sus redes sociales luego de denunciar públicamente a la guardería en la que estuvo al cuidado.

“Los animales son parte de nuestra familia, Beni era un hijo para mí y estas personas no merecen ni deben tenerlos nunca más a su cuidado. Te amo Beni y te voy extrañar toda la vida, vuela alto”, decía el mensaje que publicó Caprarola.