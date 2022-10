Mariano, el camionero de Canta Conmigo Ahora, se mostró devastado ante Tinelli: "Me tocaron el corazón"

La semana pasada Mariano Rodríguez (42), más conocido como “el camionero”, vivió un momento angustiante cuando Paloma Angione, una participante de Canta Conmigo Ahora devenida en jurado puso en duda su forma de ser delante de todos.

“La verdad es que fue muy lindo lo que hizo. Me gustó. Respeto a los compañeros pero hoy también voto lo humano”, dijo Paloma, y aclaró: “Voto lo humano también. Lo de la persona”, como para que no queden dudas de lo que quiso expresar.

“Perdón, estás votando lo humano y no lo votaste. ¿Es un mal tipo? ¿Humanamente es un turro?”, le preguntó Marcelo Tinelli a Angione, sin salir de su asombro. “No, hay actitudes. Hay actitudes”, fue la respuesta de la joven.

MARIANO RODRÍGUEZ, EL CAMIONERO, SE MOSTRÓ MUY AFECTADO POR LAS PALABRAS DE PALOMA ANGIONE

Este lunes, El Camionero regresó al certamen para participar en la anteúltima ronda de eliminatorias y allí se mostró muy afectado por el episodio que vivió ante Paloma la semana pasada, por lo que decidió realizar un descargo al respecto.

“La verdad que tuve unos días complicados, personalmente, por lo que pasó el otro día, lo que dijo Paloma”, dijo. “Yo en lo personal quedé mal casi toda la semana. Lo que pasa es que cuando uno tiene carne adentro, y uno siente, cuando lo pellizcan me tocaron el corazón y lo sufrí toda la semana”, agregó.

“Es injusto porque yo no me defendí, no me quiero defender porque no le quiero dar trascendencia. Solamente sé que esta persona es el que juzga y nos mira de arriba, solamente eso”, cerró Mariano “El camionero” Rodríguez mostrando su crucifijo, sobre su cruce con Paloma Angione.