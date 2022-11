Marianela Mirra estrenó una microbikini amarilla y se robó todos los likes

Marianela Mirra, ex participante de Gran Hermano, suele mostrar aspectos de su vida en Instagram. Esta vez, compartió una foto en microbikini amarilla. Y causó furor entre sus seguidores.

La exparticipante de Gran Hermano se mostró súper sensual desde su Instagram oficial, cuenta en la que tiene miles de seguidores.

Cabe recordar que Marianela es la tucumana que se quedó con el primer puesto en la edición del año 2007 de la casa más famosa.

MARIANELA MIRRA EXPLICÓ POR QUÉ SE NEGÓ A PARTICIPAR EN LOS DEBATES DE GRAN HERMANO

Marianela Mirra explicó en sus redes sociales por qué se negó a participar en los debates de Gran Hermano, a diferencia de otros exganadores del reality.

“¿Por qué renegás de la TV? Todavía tenés miles de fans que esperan verte al menos en una entrevista o en una participación en Gran Hermano", le consultaron.

Entonces, Mirra respondió: “No reniego de la TV, reniego de tanta falta de respeto. A mí no me suma dar una nota, no es soberbia, tengo una vida fuera de GH”.