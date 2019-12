Mariana Genesio Peña habló de la aceptación de su familia como chica trans: "Fue difícil, tuvimos rispideces"

El rol protagónico que Mariana Genesio Peña (39) en Pequeña Victoria fue tanto una reivindicación a su carrera de actriz, como un espejo en el que se reflejaron diferencias y similitudes de su propia vida. En plena crisis de pareja con Nicolás Giacobone (43), con quien está al borde de la separación tras 11 años juntos, la artista visitó ¿Quién quiere ser millonario? y se llevó un premio de 300.000 pesos aunque llegó a concursar por los 500.000.

Allí, en tono intimista, Santiago del Moro le pidió a la participante que cuente sus orígenes. “Nací en la ciudad de Córdoba capital, pero viví toda mi adolescencia en Carlos Paz”, contó. Luego, Mariana reveló cómo fue su juventud: “Cuando era chica no viví mi infancia como una chica trans, sino que era algo que vivía a escondidas”.

Entonces, comentó que su abuela paterna fue “como una segunda madre”, ya que sus padres la tuvieron cuando la mamá tenía 15 y el papá 19 años. Con una sonrisa en el rostro y brillo en los ojos, comentó: “Lo loco es que mis papás siguen juntos, se aman. Es una familia hermosa”.

En ese punto, el conductor indagó: “¿Te aceptaron de entrada?”. Y Genesio Peña se sinceró: “Costó. Cuando en mi adolescencia empecé a dar mis primeros pasos como una chica fue medio raro para la familia. Medio incómodo por no saber cómo tratarme, no entenderlo. Porque a pesar de que son jóvenes, los padres de mi generación no están acostumbrados a ver esta realidad. Para los padres de ahora está un poco más visibilizado el tema de las infancias trans. En esa época fue difícil, tuvimos un período de rispidez”.