Mariana Genesio Peña le dedicó un contundente mensaje a Facundo Arana

Las graves declaraciones que realizó Romina Gaetani sobre Facundo Arana consiguieron que distintas figuras del espectáculo salgan a defenderlo, mientras que otras lo criticaron públicamente. Mariana Genesio Peña, con quien el actor compartió Pequeña Victoria, escribió un contundente mensaje dedicándole palabras de afecto.

“Solo paso por acá para recordarles que Facundo Arana es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí, comentó diciendo en una publicación en Instagram, junto a fotos del rodaje de la ficción en donde fueron pareja.

“Compartí con él meses de trabajo, horas, días enteros de filmación en un estudio y en exteriores, y siempre, siempre lo vi ser generoso y cálido con todas y cada una de las personas dentro y fuera del set”, enfatizó.

MARIANA GENESIO PEÑA DEFENDIÓ A FACUNDO ARANA

La actriz, en un extenso posteo, destacó los gestos del marido de María Susini. “El único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo”, destacó.

“Sólo eso. Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona”, concluyó.

