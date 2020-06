Mariana Genesio mandó al frente a Juana Viale en vivo: "Vos sos vegana, pero nos hiciste un asado increíble"

Gracias a amigos en común Juana Viale y Mariana Genesio Peña se volvieron muy cercanas. Invitada a Almorzando con Mirtha Legrand con la actriz en el lugar de la Chiqui, la protagonista de Pequeña Victoria terminó hablando de lo buena anfitriona en su casa que era Juana… ¡y terminó contando que le preparó un asado, a pesar de ser vegetariana!

“Fui a su casa y cocinó para un montón de gente. Preparó un montón de cosas espectaculares y vos sos vegana, pero hiciste un asado increíble. ¿Te estoy delatando?”, lanzó Mariana, risueña, haciendo que Juana tenga que explicarse. “Bueno, pero porque me quedó…Yo comí mucha carne durante toda mi vida y el que me enseñó a hacer asados fue mi papá”, empezó diciendo.

Juana aseguró que al irse a vivir a Chile a los 24 años, ya que en aquellos años todavía comía carne, aprendió la labor de asadora. “Lo llamaba a mi papá y le dije que me tenía que enseñar a hacer un asado. Allá la tira de asado no se llama tira de asado, tenía que decirle al carnicero cómo era el corte. Y ahí aprendí un montón”, recordó. “Ahora no pruebo carne, pero no tengo problema en manipularla porque mis hijos comen”, se sinceró.

Juana también aseveró que aunque puede recibir a sus seres queridos con asado, no aprueba para si misma el consumo de carne. “No me gusta el maltrato ni nada de eso y yo a mis amigos que comen carne les pongo videos de mataderos, de traslados de animales”, aseguró, mientras que Mariana, entre risas, decia que “eso es lo malo, vos estás a punto de dar el mordisco y ella te pone el video”.

“Nunca comí mucha carne y siempre me dio mucha pena el animal. Yo no enarbolo una bandera y si vos hacés otra cosa te condeno. Me parece que hay procesos y que hay gente que necesita carne”, finalizó Juana Viale sobre su postura.