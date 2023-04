Mariana Brey opinó de Jey Mammon, tras la entrevista con Rial negando la acusación de abuso: "Lo vi más entero"

Mariana Brey dio detalles del mano a mano de Jey Mammon con Jorge Rial para Argenzuela, en el que negó haber abusado sexualmente y drogado a Lucas Benvenuto, cuando el denunciante tenía 14 años, y el artista 32.

La panelista de Socios del Espectáculo forma parte del equipo de Rial en C5N y afirmó haberse sorprendido con la "desafiante" actitud de Jey Mammon.

"¿Cómo viviste vos la entrevista, desde el programa?", le preguntó Rodrigo Lussich a Brey, y ella no solo contó su apreciación personal, también dio detalles de la gestión de la nota.

"Quedé muy sorprendida porque no me imaginaba ver a Jey en esos términos. Lo vi más repuesto de lo que me imaginaba. Lo vi más entero". G-plus

"La entrevista se emitió prácticamente en crudo, entera. Se recortó en etapas, sino hubiese sido una entrevista de un poco más de hora y para un programa no es viable televisivamente. Entonces, se fragmentó para poder hacer un análisis de la entrevista en cada etapa", dijo Mariana.

"En lo personal, yo quedé muy sorprendida porque no me imaginaba ver a Jey en esos términos. Lo vi más repuesto de lo que me imaginaba. Lo vi más entero", continuó.

LA TRASTIENDA DEL MANO A MANO DE RIAL CON JEY MAMMON

"¿(Jey) le dijo algo a Rial fuera del aire?", le consultó Adrián Pallares a Brey, luego de afirmar que también vio un cambio de actitud en Jey Mammon, del miércoles al viernes, cuando publicó su primer video defendiéndose de la grave acusación de Lucas.

"Hay material que no sé si Jorge lo escuchó, pero sí Mauro Federico (periodista). Fue quien gestionó la nota varios días antes. Incluso fue a la casa de Jey Mammon", reveló Mariana.

“Ellos tienen una relación por fuera porque habían trabajado juntos. La entrevista se hace con Jorge Rial porque Jey Mammon lo elige a Jorge", continuó.

"En la charla previa, Jey le hace escuchar a Mauro Federico parte de los audios que tenía con Lucas. Y le muestra chats. Yo no los escuché, pero en los audios se podría interpretar, por lo que me contó Mauro, como un apriete, como una extorsión", amplió.

"Si así fuera, no entiendo por qué a esta altura Jey no hizo una denuncia por extorsión", finalizó Mariana Brey, dando su personal punto de vista del mano a mano de Rial con Jey Mammon y aportando nuevos datos.