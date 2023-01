Mariana Brey juzgó los valores de Wanda Nara, acusada de serle infiel a Mauro Icardi con Keita Baldé

Actualmente separada de Mauro Icardi, Wanda Nara fue portada de una escandalosa noticia: Jordi Martin contó en Intrusos que la empresaria le habría sido infiel a su marido con Keita Baldé, futbolista que jugó con Icardi en el Inter de Milán. Y Mariana Brey opinó al respecto.

Teniendo en mente los valores que jacta tener Wanda, luego de acusar a la China Suárez de destruir su familia con su affaire con Mauro, la panelista de Socios del Espectáculo se expresó a favor de Nara, en esta nueva polémica.

"A mí me cuesta creer que Wanda se meta en una familia constituida. Ella tiene ciertas reglas", dijo Brey.

Sabiendo que Keita Baldé está casado con Simona Guatieri, Mariana agregó: "De este chico Keita Baldé no sabemos mucho. Lo que sabemos es lo que muestra él y su mujer en las redes. Y salieron como locos a desmentir todo".

KEITA BALDÉ Y SU ESPOSA, SIMONA, FULMINARON A MAURO ICARDI Y WANDA NARA

Esta semana, el periodista Juan Etchegoyen contó que charló con Keita Baldé y Simona Guatieri y que, muy enojados, trataron tanto a Wanda como a Mauro de "tontos".

"Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada con esto...", dijo Simona.

"Lo que hoy nos toca a nosotros, tal vez mañana le toca a otro, cómo te pasa por la cabeza decir algo así... Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, teníamos un trato cordial...", sumó Keita.

"A nosotros no nos gusta esta vida, ni en este humo... Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños, yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado del de ellos, no queremos ni tomar un café", sentenció ella, enojada.

A lo que cerró, sin filtro: "Mi marido es futbolista y no gossip, no quiero que eta gente ponga mi nombre en ningún lado... Mi nombre no tiene que estar al lado de esta gente".