Mariana Brey, furiosa por el desplante de Florencia de la Ve: "Me sorprende que se vaya así, atrasa"

Muy enojada, Mariana Brey apuntó contra Florencia de la Ve por no haberle querido dar una nota a Socios del Espectáculo, programa del que es panelista.

En cronista fue a buscar a Flor a la salida de Intrusos para consultarle sobre el escándalo entre Marisa Brel y Laura Ubfal, pero se negó a responder y se subió con rapidez a su auto.

"Chau, chau. Tengo que buscar a mis hijos, chau". G-plus

"¿Marisa te va a mandar carta documento?", le preguntaron. Mientras Flor cerraba la puerta de su vehículo, se limitó a decir: "No, a mí no, a Laura. Pero no creo que lo haga. Chau, chau. Tengo que buscar a mis hijos, chau".

MARIANA BREY SE ENOJÓ CON FLOR DE LA VE POR NO HABER QUERIDO DAR UNA NOTA

Cuando volvieron al piso, Mariana apuntó contra Florencia por su actitud con el movilero.

"Aflojá un poco, no podés subirte al auto así, sin dar una nota". G-plus

"¿Pero Florencia de la V no se dedica a lo mismo que nosotros? Me llama la atención que se suba a un auto, nos dé la nuca y se vaya así... Florencia, fuiste panelista, ahora sos conductora, te dedicaste al teatro en Carlos Paz...".

"Aflojá un poco, no podés subirte al auto así, sin dar una nota. Me parece que es una actitud que, a ella en lo personal siendo la conductora de hoy un programa de espectáculos, atrasa. No podés hacer eso", sentenció, enojadísima.