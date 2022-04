María Valenzuela está desilusionada por la reacción de sus amigos famosos tras su problema de salud

Hace unas semanas, María Valenzuela confesó el drama de salud que estaba viviendo desde hace 3 años por unos implantes dentales que le impiden comer. Hoy, esperanzada de encontrar solución a su problema, se mostró muy sincera sobre la falta de preocupación que sintió por parte de sus compañeros de televisión y cine.

“¿Tuviste el apoyo que esperabas?”, le preguntó a la actriz el notero de Socios del espectáculo y ella fue rotunda. “¡No! ¿De la gente que yo esperaba? ¿De mis colegas? No. Tengo más de 50 años de profesión. Colegas que yo esperaba un mensaje en Instagram o un llamado porque tienen mi teléfono… Nothing”, se despachó, dolida.

“Hubo algunos que sí, pero los que yo más pensaba, nadie. Compañeras de las últimas cosas que he hecho, nada. Con los dedos de la mano las contamos”, señaló, mientras viajaba al aeropuerto para tomar un vuelo a Ushuaia, ciudad en donde espera encontrar solución a sus problemas de salud.

MARÍA VALENZUELA VIAJÓ A USHUAIA POR UN TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO MALHECHO

“Juan, mi hijo más chico, siempre dice ‘mamá no le pone el pecho a las balas, mamá le pone el pecho al tren bala’. Estoy acostumbrada a eso. Es mi esencia”, aseveró, con muchas ansias de encontrar solución a su drama.

“Mi vida no ha sido fácil y no lo es, pero estoy de mejor humor”, expresó, muy honesta.

“Ahora voy al VIP, desayuno, saco la computadora, juego al SuperCity un rato y cuando me digan de embarcar me meto en el avión y allá me están esperando muchos amigos y gente que conozco, pero que me espera con los brazos abiertos”, concluyó, de buen humor.