María Fernanda Callejón y su esposo Ricky Diotto estarían atravesando una crisis: "Siguen viviendo juntos"

A siete años de haber dado el “sí”, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto estarían en una fuerte crisis que habría llevado a que tomen la decisión de separarse y continuar conviviendo en la misma casa según informaron en Socios del Espectáculo (lunes a viernes a las 11 hs por eltrece).

“María Fernanda estaría viviendo una crisis que podría considerarse casi una separación teniendo en cuenta que la relación se ha resquebrajado lo suficiente como para pensar en una tercera persona en la vida de alguno de ellos”, adelantó Rodrigo Lussich , antes de que Karina Iavícoli cuente su información.

“Digo si hay una separación entre signos de pregunta porque ellos están conviviendo, viven en la casa que es de él y este es el punto clave de esta historia”, contó, sobre la pareja, padres de Giovanna.

“Él tendría algunos encuentros con una persona con quien él está cruzando mensajes. Le contó que él no se quiere ir de su casa ‘porque es mi casa’ y ‘cada uno hace su historia’". G-plus

LA REACCIÓN DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN Y RICKY DIOTTO ANTE LA VERSIÓN DE SEPARACIÓN

La periodista también contó que el músico ya estaría conociendo a una persona y adelantó por qué continuarían conviviendo.

“Me cuentan que ellos siguen viviendo juntos y que hace un tiempo habrían tomado la decisión, charlada entre ellos, de ‘bueno, no funcionamos como pareja pero sí podemos funcionar como una familia’. Como una buena pareja de socios para ser lo más buenos con su hija y que ella pase esta situación lo mejor posible”, aseguró.

Sin embargo, Karina contó que se comunicó con Fernanda como con Ricky y negaron estar separados. “Ella me niega esta situación. Me puso que ‘no’, me agradeció que le pregunté porque yo tengo una relación cordial, y no me contestó más. También me escribió Ricky y me dijo que no”, reveló.