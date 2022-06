María Becerra lanzó una canción con picantísimos palitos y todos apuntan a Rusherking: "Ojalá que te vuelva el karma"

A medio año de separarse de Rusherking, María Becerra sorprendió a sus fans con el lanzamiento de Ojalá, canción en la que habla del desamor y del karma, y los fanáticos no tardaron en vincular la explosiva letra de la canción con la ruptura.

"Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver. No me digas que me amas, porque esa ya me la sé. Ojalá que sufras cada vez que me veas con él", dice la primera estrofa de la canción de Becerra, que formará parte de su segundo disco, La Nena de Argentina.

Más sobre este tema El romance secreto de Rusherking con Agustina Agazzani tras separarse de María Becerra: "La dejó por la China Suárez"

Luego la letra sigue sin perder pimienta ¿repleta de palitos para Rusherking?: "Ojalá que te vuelva el karma. Eras un muñeco porque no tenías alma. Ya no tengo calma, ey. Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma".

"Ojalá que te vuelva el karma. Eras un muñeco porque no tenías alma", dice una de las frases más picantes del nuevo tema de María. G-plus

SUGERENTE POSTEO DE MARÍA BECERRA TRAS EL BLANQUEO DE RUSHERKING CON LA CHINA SUÁREZ

El sábado pasado, mientras salía al aire el programa de PH, podemos hablar al que fue Rusherking y en el que habló por primera vez a fondo de su reciente noviazgo con la China Suárez, María Becerra estaba actuando en el show de Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo.

Siendo tendencia en redes por su actuación en el recital y el cantante de trap por su declaración de amor a la actriz, Becerra publicó un sugerente posteo, en el que casualmente utilizó la palabra "China".

Más sobre este tema El pacto que habría hecho María Becerra con sus amigas cantantes por el romance de Rusherking y China Suárez

"Te amo tanto, Tinita. Gracias por dejarme ser parte de este momento tan especial. Te admiro de acá a la China, como persona y como artista. Te amo", le escribió María a Tini Stoessel.

La historia de amor de María Becerra y Rusherking llegó a su final en diciembre de 2021, luego de casi dos años en pareja.