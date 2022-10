Marcelo Tinelli se descubrió hablando como Guillermina Valdés en Canta Conmigo Ahora: "Me parezco a mi ex"

Canta Conmigo Ahora comenzó su segunda temporada con una nueva modalidad: ahora dos participantes compiten entre sí y el que pierde se queda afuera del certamen, y así Marcelo Tinelli se descubrió hablando como su ex, Guillermina Valdés.

Marcelo presentó a Keila Faur (22) de Luján de Cuyo (Mendoza) que se mostró sorprendida por haber llegado al lado del conductor número uno de Argentina. “Hola Marce, ¿sos real?, ¿sos de verdad?”, preguntó a modo de broma.

“Ah, sos re alto pensé que me iba a a decir. Sos muy bonita y con una parada tremenda, tenés mucha actitud, mucho carácter”, le reconoció Marcelo a Kei. “Sí, preguntale a mi papá”, le recomendó la participante, mirando al hombre que se reía desde la tribuna.

Más sobre este tema Tenso cruce entre Brian Lanzelotta y Oscar Mediavilla: "Estamos en un país donde podemos elegir lo que se nos canta"

MARCELO TINELLI SE DESCUBRIÓ HABLANDO COMO GUILLERMINA VALDÉS EN CANTA CONMIGO AHORA

“Guau. Debes ser una Escorpio luna en Géminis me parece. Me parezco a mi ex”, dijo Marcelo, en referencia a la costumbre de Guillermina de hablar de los astros donde tiene oportunidad. “Ni la pegué, estoy tirando cualquiera”, agregó.

“Me mató que hablaras de tu ex en televisión, qué valor”, le señaló Kei. “Mi ex hablaba siempre de los signos. Yo no entiendo y tiré ahora Escorpio en Géminis, nada que ver”, se arrepintió Marcelo.

“Pero soy de Virgo, estoy un poco loca”, le retrucó Kei, y Marcelo le dijo: “¿Las escorpianas son locas? No, ni idea, dije Escorpio porque me parece un carácter fuerte”.

“Ey, admítanlo”, le reclamó la participante a todos los presentes. “A mí ni me mires porque no tengo idea de qué admitir porque no conozco”, cerró el conductor antes de presentar a Gonzalo Cáceres, el rival de Kei.