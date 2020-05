Marcos y un peligroso accidente en Bake Off: "Estoy re caliente y no tengo más ganas de estar en la prueba"

El tiempo es el principal obstáculo de los participantes de Bake Off, el gran pastelero. Cada prueba consiste en preparar complicadas confituras en tan solo dos horas, a toda vista insuficiente para los aspirantes; y eso siempre complica a todos, especialmente a Marcos.

En la décima emisión, la juventud e inexperiencia del participante le volvió a jugar una mala pasada y sufrió un accidente que podría haberlo lastimado seriamente. Ocurrió cuando el youtuber calentaba una preparación a baño maría en un bowl de vidrio en una olla mucho más chica de lo deseable. Esto hizo que el metal entrara en contacto directo con el vidrio y provocara su colapso.

De esta manera, el recipiente se le rompió en la mano a Marcos y el hecho no pasó desapercibido para la conductora Paula Chaves, que quiso saber qué pasó. "Se me rompió el bowl por no poner a baño maría uno de plástico. (...) No estaba sobre el fuego directo", dijo Marcos, atajándose. "Estoy re caliente y no tengo más ganas de estar en la prueba", agregó.