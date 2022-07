Marcelo Tinelli trepó las gradas del jurado en Canta Conmigo Ahora: "Quería llegar hasta arriba de todo"

Desde que volvió a la pantalla de eltrece con Canta Conmigo Ahora, Marcelo Tinelli mantuvo divertidos idas y vueltas con los 100 jurados del programa. Sin embargo, en la última emisión, el conductor los sorprendió con su jugada actitud.

“Perdón, un minuto”, fue la frase con la que Tinelli adelantó lo que iba a hacer después de escuchar la devolución de El Polaco a una de las participantes, para hacer un inesperado movimiento –ayudado por las figuras- para saltar de grada en grada.

“Quería llegar acá, no me tenían fe. Siento que me rompí, pero llegué”, cerró Tinelli, dejando en claro que su objetivo era llegar hasta arriba de todo donde habló con otros jurados del certamen, quienes no ocultaron su asombro al ver a Marcelo realizar semejante destreza física.

LA RESPUESTA DE UNA PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA LUEGO DE QUE TINELLI SE SORPRENDIERA POR SU ACTITUD EN EL ESCENARIO

Pese a la adrenalina que genera enfrentar a los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora, Camila Meza, la joven de 23 años, oriunda de Lomas de Zamora, llamó la atención de Marcelo Tinelli por su actitud en el escenario.

Por tal motivo, el conductor quiso indagar más acerca de la participante: “Te digo una cosa. Más allá de lo que pueda juzgar el jurado que son los que verdaderamente entienden, a mí hay una cosa que me impactó y es tu posición acá en el escenario. Cómo entraste y enfrentaste a estos monstruos, a estos tipos grosos y consagrados”, comenzó diciendo Tinelli.

“Te plantaste acá con una actitud que, lo primero que dije, fue ‘¿qué hace de su vida esta chica?’. ¿Vos te diste cuenta de lo que hiciste?”, agregó el presentador. A lo que Camila sorprendió con su respuesta: “No, la verdad es que yo vine a disfrutar todo. Pero puede ser que es porque soy guardiárcel, y ahí uno es como que se transforma… aunque me tiemblen las piernitas”.

“Si no te plantás ahí, te comen los pibes. Claro, actitud de guariacárcel. Mantené siempre esa actitud”, cerró Marcelo, aún asombrado por cómo se desenvolvió la joven en el estudio.