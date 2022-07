Marcelo Tinelli, sorprendido ante el exabrupto de una participante de Canta Conmigo Ahora: "Mirá vos"

Marcelo Tinelli quedó sorprendido en Canta Conmigo Ahora ante el exabrupto de la primera participante, quien se sinceró en el escenario al expresar cómo se sentía.

“Ailén Peralta, felicitaciones, un gran aplauso de todo el jurado que te digo que está casi todo en amarillo, ella no sabe el puntaje que ha hecho esta noche”, dijo el conductor.

“Vas a ir al podio, sos la primera pero después alguien puede… estás emocionada”, le dijo mientras le explicaba a la joven, quien lanzó: “Estoy todavía cag… hasta las patas”.

“A mirá vos qué lindo, yo te lo dije más románticamente. No sé cómo hiciste para cantar ante estos monstruos, a mí se me hubiera quebrado la voz”, le respondió Marcelo.

“Todavía estoy como… sentía que en algún momento me iba a caer”, dijo Ailén y Tinelli expresó con humor: “¡Qué lindo que lo reiteres! Por si no se entendió la primera vez…”.

EL JURADO DE CANTA CONMIGO AHORA, IMPACTADO CON LA PRIMERA PARTICIPANTE

El jurado de Canta Conmigo Ahora quedó impactado con Ailén Peralta, la primera participante del programa, quien logró nada más y nada menos que 92 puntos.

La joven cantó Somebody to Love, el clásico de Queen, y Cristian Castro le dijo: “Me gustó mucho su control, la emoción, el color de voz, la presencia, es muy fresca”.