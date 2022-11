Marcelo Tinelli se quedó intrigadísimo con las cartas del tarot de una jurado de Canta Conmigo Ahora

Este martes, Marcelo Tinelli presentó la segunda gala de finalistas de la semana de Canta Conmigo Ahora se llevó una sorpresa cuando le pidió a Zeta Katzman su devolución de Clara Marain y obtuvo a cambio una tirada de cartas del tarot.

“Vamos a empezar al revés, Zeta, cantaste todo el tiempo”, le dijo Marcelo a la jurado, que confesó que “se divirtió muchísimo”, con el tema de la cantante, que interpretó Material Girl de Maddona.

“La voté, por supuesto, fue lo primero que hice porque yo sabía que ella estaba poniendo muchas expectativas en su segundo tema. Y de repente me animó, nos animó, todos nos contagiamos. Seguramente pensamos todos lo mismo, que iluminaste tu estrella y lo diste todo”, sentenció la jurado exhibiendo su teléfono.

MARCELO TINELLI SE QUEDÓ INTRIGADÍSIMO CON LAS CARTAS DEL TEROT QUE LE TIRÓ UNA JURADO DE CANTA CONMIGO AHORA

“¿Qué me muestra, una foto que se sacaron?”, quiso saber el conductor, que no percibía de lejos lo que le mostraba la jurado. “No, yo tiro el Tarot y quería mostrarle la carta que salió”, le dijo ella y el conductor creyó ver “un fantasma”

“No es un fantasma, es la estrella, es una carta”, le aclaró Katzman. “Es una carta. Y hay una persona hincada así en el piso y una estrella. ¿Qué quiere decir eso?, porque no conozco de Tarot”, insistió el conductor.

“Ella es la estrella”, explicó Zeta. “¿Y yo estaría hincado abajo?”, prosiguió, con intriga, Marcelo. “No, ella es ella, es el programa… Y vos, porque estás sosteniendo una jarra, como el acuariano que sostiene…”, agregó la jurado, generando más intriga en el conductor.

“Pero yo soy ariano”, la corrigió Marcelo, y entonces Zeta aclaró: “Bueno, pero es una carta para ella”. “Después me gustaría que con el mismo teléfono me tire la carta a mí. ¡Guau!, ¿Qué salió ahí, un monstruo, un lobo, qué es eso?”, quiso saber Tinelli.

“El loco. Es buena, es buena, es una carta maestra. Quizás te ves representado con un perro atrás, yendo para adelante, con una capa, como si fueras un héroe. Como el conductor de ideas y sentimientos, se las muestro, es muy interesante”, cerró la jurado y tarotista.