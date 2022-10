Marcelo Tinelli, pícaro con la madre de una participante de Canta Conmigo Ahora: "Mi suegra"

Arrancó con todo la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora, y una de las concursantes impactó a Marcelo Tinelli. Lujo Burgos, una bailarina de 31 años, se presentó en el certamen y el conductor terminó llamando en broma “suegra” a la madre de la concursante.

“Te estaba mirando a vos”, le dijo ella, después de terminar su canción y el animador se la devolvió. “Yo egresé de danza clásica y contemporánea”, contó la cantante. “Como mi exmujer, Paula”, dijo, con doble intención.

Y la tribuna reaccionó con todo: “¡Qué tiene que ver! Podés tener un exmarido herrero y podés decir ‘mi exmarido herrero’. ¡¿Qué les pasa, muchachos?!”, bromeó, fingiendo que se enojaba.

EL IDA Y VUELTA DE MARCELO TINELLI CON LUJO BURGOS EN CANTA CONMIGO AHORA

Pero cuando ella comentó que también bailaba flamenco, el conductor se acordó de su otra exesposa, Soledad Aquino.

“No me mires porque sino empiezan a suponer cosas que, no entiendo. Yo no tengo nada que ver con la música flamenca”, comentó, suspicaz. “¿Sole no bailaba flamenco?”, lo cruzó, con mucho humor Marcela Feudale.

Hacia el final, Marcelo fue a saludar a la madre de la concursante y fingió una tremenda equivocación. “Fui a saludar a mi suegr… ¡A la mamá!”, remató con humor.