Marcelo Tinelli, durísimo con Lizardo Ponce tras la falsa información que dio sobre Jujuy Jiménez: "Usted es de los periodistas que mienten"

La semana pasada, Lizardo Ponce afirmó en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) que Sofía “Jujuy” Jiménez se había ido de vacaciones a su provincia natal cuando debería estar ensayando para los próximos ritmos del certamen. La modelo le mostró al influencer que lo que vio eran fotos del año pasado y él reconoció públicamente que no había chequeado la información, por lo que recibió el reto en vivo de Marcelo Tinelli en La Academia.

“Usted ha sido muy filoso con su amiga Sofía ‘Jujuy’ Jiménez: ha dicho que se fue de viaje, que se trepó dos veces en el caño. Usted fue el que la mandó al frente mal”, le señaló el conductor a Ponce mientras le daba el puntaje definitivo de su performance en el caño. “Además mentiste, amigo, decí la verdad. Dijo que me fui a Jujuy y nada que ver. Yo estaba acá, hablando de la Pachamama, porque era primero de agosto, subí material del año pasado, y salió a decir que me fui a visitar a mi familia”, agregó la modelo.

“Es verdad, tiene razón. Lo vi, y estábamos al aire y dije ‘está en Jujuy otra vez’ y me confundí. Igual, la foto arriba del caño era de hacía dos días. No voy a mentir nunca más”, insistió Lizardo Ponce mirando a Jujuy Jiménez con suspicacia. “Ah, reconoce que mintió. Son feas la ‘fake news’, que en este momento hay tantas. Que usted mienta en este momento no suena lindo. Usted que parecía un periodista serio”, se lamentó Marcelo Tinelli, que insistió con el tema al ver que el influencer se abrazaba con la modelo.

“Ahora la saluda a Jujuy Jiménez, se hace el bueno, pero cuando está al aire… Usted es de los periodistas que mienten y después, cuando los llevan a un juicio, dicen ‘no, no sabía la información’. Típico”, le señaló Marcelo Tinelli a Lizardo Ponce.