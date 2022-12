Marcelo se enojó con el jurado de Canta Conmigo Ahora: "Si se van a reir, no cuento nada más"

Marcelo sigue adelante con las dos últimas semanas de Canta Conmigo Ahora y este martes presentó a la rosarina Julie Ramos, que en su primera performance sorprendió estirando su cabeza hacia atrás logrando una suerte de contorsión para una voz más poderosa.

“No te tires otra vez con la cabeza hacia atrás porque siempre me da miedo”, le pidió Marcelo a Julie, que prometió: “Voy a controlar este cuerpo”. “Pega la cabeza contra el piso y se levanta como si nada”, agregó el conductor mientras los jurados la animaban a hacerlo.

“Me acuerdo que a mí me preocupaba siempre. Te voy a contar una historia que es muy vieja. Yo recuerdo que existía el Ital park”, llego a decir Marcelo, cuando se escuchó un “uhhh” desde la zona de jurados, lo cual lo molestó.

MARCELO TINELLI, MOLESTO CON LOS JURADOS DE CANTA CONMIGO AHORA

“Bueno, si van a decir ‘uhh’ por todas las cosas es como que… Es feo que a uno le digan así, si no saben qué voy a contar”, se quejó el conductor, que recordó que en el mencionado parque de diversiones había una figura de hombre inflable con los brazos extendidos.

“Había que patear un penal y pegarle al pecho y cuando le pegabas bien, cuando se la clavabas en el pecho, el muñeco hacía el mismo movimiento que hacés vos: caía para atrás y golpeaba con la cabeza”, recordó Marcelo.

Acto seguido, Marcelo comenzó a buscar a algún jurado que haya tenido la misma vivencia. “A mi me encaraba ir a ahí, y al laberinto de cristal. He estado mil horas ahí, me he lastimado la frente, la nariz… Bueno, si se van a reír no cuento más”, cerró Marcelo.