Marcelito de XT le hizo un fuerte reproche a Loly Antoniale: "Ya no me atiende el teléfono"

Marcelito de XT habló sin filtro sobre la nueva vida de Loly Antoniale, ex de Jorge Rial, en Miami, donde está instalada.

El empresario le hizo un fuertísimo reproche a la modelo, de quien era muy amigo, porque ya no le atendería el teléfono.

Y subrayó que está muy triste por haber perdido relación con Loly, aunque él intentó volver a ponerse en contacto.

"Mariana no me atiende el teléfono hace mucho tiempo y eso, la verdad, me duele mucho". G-plus

FUERTE REPROCHE DE MARCELITO DE XT A LOLY ANTONIALE

"Mariana no me atiende el teléfono hace mucho tiempo y eso, la verdad, me duele mucho", se lamentó en diálogo con Detrás de escena.

"No puedo creerlo, pero tarde o temprano vos te vas dando cuenta de lo que sembrás y cosechás en la vida y lo que queda...".

"De repente, te puedo saludar un día para tu cumpleaños, después para el Día del Amigo, después para las fiestas pero si no tenés respuesta, ¿para qué vas a seguir insistiendo donde ya no hay más nada?", se preguntó, indignado.

"La última vez que le hablé fue porque ahora está por venir a la Argentina Marc Anthony, a quien yo conocí en su momento gracias a ella tres veces. Le mandé un mensaje a ella y le puse: 'Loly, está por venir Marc Anthony, conseguime', y ella me clavó el visto", sumó.

Vale recordar que Loly estaría en pareja con el representante de Anthony.

Y se despidió revelando que la última vez que hablaron fue cuando ella le propuso viajar juntos.

"Me duele mucho esta situación y lo cuento desde el corazón, desde el dolor. La voy a querer siempre, el resto de mi vida. Mi corazón siempre está abierto para recibirla", cerró, angustiado.