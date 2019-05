El domingo 12, la salud de Mirtha Legrand se convirtió en noticia. Tras suspender su clásico programa, Almorzando con Mirtha Legrand por una gastroenteritis aguda, la diva fue internada en el Sanatorio Mater Dei, en donde le practicaron una cirugía por una brida abdominal, de la cual salió satisfactoriamente.

Aliviada ante el éxito de la operación y la buena recuperación de su madre, Marcela Tinayre habló con Pamela a la Tarde de la salud de Legrand y le respondió enojada a Luis Ventura, quien en la antesala de la intervención había dicho: "La mayor preocupación era que Mirtha estaba despidiendo materia fecal por la boca", dijo el periodista, disgustando al clan familiar de la diva.

"Lo que dijo Ventura es una infamia. Es un asqueroso. No tiene la mejor idea de lo que fue esta operación". G-plus

Al tanto de esa declaración, la conductora de La Rubias, expresó ante la prensa: "Mirtha estaba preocupada por lo que iba a decir la prensa. Alguno dijo cosas inmundas”, dijo Marcela, sin referirse puntalmente a Ventura. Sin embargo, el cronista apuntó: “¿Te molestó lo que dijo Luis Ventura?”. Y Tinayre asintió con firmeza: "Sí. Es una infamia. Es un asqueroso. No tiene la mejor idea de lo que fue esta operación".

Acto seguido Santiago Riva Roy le preguntó, sin énfasis: "¿Una mala persona?". Fue entonces que Marcela agregó, seria: "Vos lo decís. No me lo estás preguntando, lo afirmaste. Pero no te voy a contestar eso, me parece una persona que... No te lo voy a decir. Ya lo voy a arreglar".