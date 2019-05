Marcela Tauro se quebró al hablar de la muerte de la madre de Polino: "Marcelo no está solo, nos tiene a nosotros"

El arranque de la edición de Intrusos del miércoles no fue con el tono jocoso de siempre ya que el equipo estaba de luto tras la muerte de Ethel, la madre de Marcelo Polino. En su habitual monólogo de apertura, Jorge Rial explicó los rostros cabizbajos de todos en el piso: “Estamos muy tristes porque falleció la mamá de Marcelo Polino, y la verdad es que fue una noticia que nos conmovió a todos”.

Luego, continuó: “Nos quedamos todos conmovidos, más allá de que sabíamos la enfermedad de la madre. Pero nos duele mucho. Le mandamos un abrazo a Marcelo, lo queremos mucho. Lo acompañamos en este momento tan difícil”. Entonces, Rial se dio vuelta y observó a Marcela Tauro, quien estaba con sus ojos llenos de lágrimas: “Marcela está destrozada, es muy amiga de Marcelo, y de la madre. La mamá de ella es amiga de Ethel también. Más que una amistad, eran familia”.

Tras tomar aire unos segundos, Tauro confirmó: “Sí, pasamos fin de año juntos”. Y comentó respecto del desenlace de Ethel, después de luchar contra un cáncer: “Los finales uno no los espera, siempre uno tiene esperanza”.

“Marcelo tiene mucha fortaleza, porque Ethel estaba internada hacía rato, pero él trabajaba igual y no se le notaba nada”, enfatizó. En un momento, Adrián Pallares comentó: “Es tremendo. Marcelo está solo también y su mamá era todo”. Entonces, Marcela Tauro enfatizó quebrada: “No lo repitas más, porque me hace mal eso. No está solo, nos tiene a nosotros”.