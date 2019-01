Sin dudas, una de las bombas de la semana la tiró Jorge Rial el miércoles cuando anunció la reconciliación de Diego Maradona y Verónica Ojeda en Intrusos.

“Están de novios. Volvieron. ¿Saben dónde nace todo esto? El día de su operación alguien le preguntó por qué estaba tan contento y él respondió ‘hace 4 días que estoy de novio con Verónica’. Llegado el momento, presentaré pruebas. Lo único que voy a decir es que está enamorado”, aseguró el conductor.

Y sus palabras despertaron la indignación de Marcela Tauro: “No puedo creer, sinceramente, la denigración de Verónica Ojeda. ¡La dignidad! Es enfermizo”, disparó sobre los constantes conflictos que atravesó la expareja, padres de Dieguito Fernando, a quien Maradona no veía hace dos años.

"No te olvidás nunca que un tipo te dejó plantada cuando estabas por parir, ni te olvidás nunca que en una operación del chiquito estuvo sola. ¿Quiénes estuvieron? Claudia y Gianinna"

Justamente, Tauro recordó uno de los episodios que terminaron en escándalo: “¿Cuándo fue que lo dejó plantado al nene en una ruta? En una estación de servicio. Eso no se olvida. El odio y el amor se acercan...”.

Cuando Adrián Pallares recordó que el Diez tardó treinta años en reconocer a su hijo mayor, Diego Junior, con quien hoy mantiene una gran relación, Marcela le dijo: “Todo bien pero no la veo a Cristiana Sinagra chupándole las medias. ¿El pibe es otro tarado? Bueno... No entiendo”. En ese momento, Damián Rojo dijo “la felicito como madre” y la panelista explotó: “Como madre, no. Ella está pensando en ella, no en el chico. Porque si mañana le vuelve a hacer un desaire, el chico va a sufrir”.

“Esto es un juego entre Verónica Ojeda y Rocío Oliva. Las que se confunden son ellas, que piensan que ganó una o la otra. Quiero ver si la semana que viene Rocío no va y lo convence a Diego y Verónica desaparece. Y el que sufre es la criatura. Con las cosas que vivió ella, hay más odio que amor. Porque no te olvidás nunca que un tipo te dejó plantada cuando estabas por parir, ni te olvidás nunca que en una operación del chiquito estuvo sola. ¿Quiénes estuvieron? Claudia y Gianinna. ¡Dejame de joder!”, cerró enojada.