Marcela Tauro está preocupada por la salud de su hijo: "Si no mejora, lo vamos a tener que internar"

Muy preocupada, así se mostró Marcela Tauro por la salud de su hijo, Juan Cruz, que está enfermo hace más de un mes. Si no mejora, existe la posibilidad de que lo internen.

"Estoy muy preocupada por mi hijo. Empezó con una bacteria y ahora tiene una bronquitis. Pero si no mejora lo vamos a tener que internar", dijo Marcela.

"Me preocupa, no es que no le di importancia, me preocupó estos días. Se portó mal con el antibiótico y ahora estamos en esto", continuó Tauro, en El club del Moro (FM la 100), deslizando que el niño no habría tomado los medicamentos como corresponde.

EL GRACIOSO SINCERICIDIO DE MARCELA TAURO POR TOMÁS HOLDER

Marcela Tauro bromeó por la diferencia generacional que marcó el participante de Gran Hermano Tomás Holder con algunos integrantes de la farándula, tras hacerle un desplante a Georgina Barbarossa en A la Barbarossa.

"Si viene acá conmigo no habla porque soy grande. Habla con ustedes", ironizó, ante sus compañeros más jóvenes.

Y a cuento de que su hijo Juan Cruz veía los videos de Holder en redes sociales, Marcela Tauro cerró jocosa: "Lo traigo a mi hijo, yo por la nota hago cualquier cosa. Si el chico venía lo traía a mi hijo".