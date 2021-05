Marcela Tauro contó la íntima inseguridad que tiene con su pareja: "A veces digo 'este chico tiene que tener un hijo'"

Con la misma frontalidad que habla de la vida privada de los famosos, Marcela Tauro (54) le dio un móvil a Los Ángeles de la Mañana y habló de su relación de pareja con Martín Bisio (33), rosarino con quien lleva casi 5 años de amor.

"Quiero saber de Martín, vos contaste en una nota que habían tenido una crisis", le preguntó Pía Shaw a su colega. Sin vueltas y sin filtro, Tauro asintió: "Tuve una crisis, es verdad. No hubo un motivo, viste que yo soy ariana y hay que bancarme a mí. Cinco años van a hacer que estamos juntos. ¡Es el hombre que más me duró!". Acto seguido, Marcela bromeó: "No, el hombre que más de duró es Polino, después viene Rial y Martín".

Interesadas en la vida amorosa de Tauro, las "angelitas" quisieron saber más de su breve crisis con Bisio, y Marcela les amplió, revelando algunas de sus inseguridades más íntimas.

"Tuvimos una crisis. Me rayo con inseguridades, por la diferencia de edad. Todavía estoy en esas cosas. A veces digo 'este chico tiene que tener un hijo'". G-plus

"Siempre nos hablamos. Dijimos de tomar distancia. Después nos dimos cuenta de que nos extrañábamos. Fui yo, que me rayo con inseguridades, por la diferencia de edad. Todavía estoy en esas cosas. A veces digo 'este chico tiene que tener un hijo'. Y se lo dije. Y él me respondió 'escuchame, ya hablamos de esto'. Son inseguridades que me agarran a veces”, contó Marcela Tauro, quien es mamá de Juan Cruz (14), fruto de su relación pasada con José María Álvarez, de quien se separó hace 12 años.