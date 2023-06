Marcela Tauro contó cuándo cambió su relación con Jorge Rial: "Fue un antes y un después"

En medio del conflicto mediático que Jorge Rial mantiene con su hija, Morena, Marcela Tauro habló de cómo fue cambiando sui relación con quien fue el conductor de Intrusos y reveló qué hecho siente que “fue un antes y un después”.

“Yo creo que lo que a Jorge le pasó y por lo que hizo un clic conmigo, fue cuando quedé embarazada”, comenzó diciendo la panelista del ciclo que en la actualidad conduce Flor de la Ve por América.

“Lo que voy a contar es una percepción personal. Jorge fue uno de los primeros que se enteró y vivió mi embarazo de cero. Entonces él, que quería ser papá (por ese entonces), y lo digo desde ese lugar, me parece que me vio con una heroína con todo lo que me pasó que casi más me muero y toda la historia. Y ahí sentí un antes y un después en mi relación con él”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Me apañó más, si se quiere. Y, además, le gustaba mi estilo de periodismo. Eso siempre le gustó. Esto nunca lo hablé con él, pero estuvo muy atento. Por eso sentí que fue un antes y un después. Yo estoy agradecida porque me dejó ser”.

CONTUNDENTE REACCIÓN DE MARCELA TAURO ANTE EL POSIBLE HOMENAJE A JORGE RIAL EN LOS MARTÍN FIERRO

Luego de que Laura Ubfal revelara en Intrusos que se baraja la posibilidad de que Jorge Rial sea homenajeado en la siguiente entrega de los Premios Martín Fierro, Marcela Tauro fue contundente al dar su opinión al aire.

“Se está evaluando un homenaje un homenaje en los Martín Fierro con una figura amada u odiada, pero sin lugar a dudas, una figura enorme de la televisión argentina. ¿Homenajearán o no a Jorge Rial?”, comenzó diciendo Ubfal en el programa que conduce Flor de la Ve por América, despertando la sorpresa del resto de sus compañeros.

“Esta idea nació en una reunión, cuyos nombres de los integrantes no voy a revelar. Si hablan con Luis Ventura, él es el primero que está de acuerdo porque ha pasado mucha agua debajo del puente”, agregó.

En cuanto a cuál habría sido el origen del enojo de Jorge con APTRA, la periodista detalló: “Yo estuve leyendo toda la historia de Rial y APTRA, y realmente es triste porque según Ventura,”.

Por último, tras escucharla atentamente , Tauro cerró, tajante: “En realidad, Laura,. Un año atrás, esto no lo hubieran pensado”.