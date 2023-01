Marcela Kloosterboer reveló que fue acosada en el trabajo cuando era chica: "Me decían cosas"

Marcela Kloosterboer dialogó con Carmen Barbieri en su programa Mañanísima desde Villa Carlos Paz, donde se encuentra trabajando en el Teatro Candilejas.

La actriz se trasladó a la ciudad cordobesa para formar parte del elenco de la obra Radojka. Allí, además de trabajar, disfruta de unos días de sol y pileta, como recientemente publicó en su cuenta de Instagram en donde se la ve jugando con sus dos hijos y con su amiga colega de toda la vida, Agustina Cherri.

En medio del vivo que mantuvo con la mamá de Fede Bal, Marcela ahondó en detalles de su pasadao y reveló que, en sus inicios, sufrió varios acosos: "Llegaba a grabar con el uniforme del colegio, con la pollerita tableada del colegio y por ahí sí me decían cosas en el estudio".

"Yo llegaba con la pollerita muy inocente y se volvían locos. Me decían cosas y yo no tenía mucho registro porque era chica. En ese momento era como algo normal, que te lo tenías que bancar", sostuvo, crítica.

Luego, Marcela hizo una reflexión: "Hoy en día por suerte cambió todo". Y Carmen coincidió: "Hoy ningún hombre se atreve a decir nada", a lo que Estefi Berardi acotó "¿Qué no, Carmen? Sí, todavía hay gente que lo hace".

EL GESTO DE NICOLÁS CABRÉ

La actriz continuó la conversación haciendo foco en situaciones que vivió con escenas osadas cuando era muy chica. Comentó que muchas no quería hacerlas y que lo hablaba seguido con su mamá, además de tener que negarse a la producción.

En ese momento recordó una anécdota con el actor Nicolás Cabré: "Me acuerdo que él una vez, que él era un poquito más grande, tenía dos años más, dijo: 'No, yo esta escena no la quiero hacer'", comentó, destacando la buena acción de su compañero de elenco en ese entonces, cuando ella era una adolescente.