Marcela Kloosterboer contó cómo descubrió una infidelidad de un ex: "Era una que yo conocía"

En PH Podemos hablar estuvo como invitada Marcela Kloosterboer y ante la pregunta de si alguna vez había revisado un celular ajeno, la actriz admitió que sí e incluso que descubrió lo que sospechaba: una infidelidad de quien era su pareja.

“Cuando vi algo medio extraño me pasó de ir, revisar y confirmarlo. Y bueno, quilombo a las dos de la mañana. Me pasó de revisar y encontrar”, recordó Marcela, quien admitió que solía ser “muy celosa”.

“Lo confirmé. Tenía una charla con una chica, había llamados. Llamé para confirmar quién era, me atendió y era una que yo conocía, encima. Llamé por privado para ver si era su voz. Así que agarré mis cosas y me fui”, recordó la anécdota que, según dijo, no fue con ninguno de sus exnovios famosos.

“¿Él trató de explicar o se entregó?”, indagó Andy Kusnetzoff sobre aquel momento, pero Marcela Kloosterboer fue terminante. “Sí, pero era inexplicable”, cerró, risueña.