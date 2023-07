La mamá de L-Gante destacó el especial gesto de Wanda Nara luego de que él quedara detenido

En medio de la extensa nota que la mamá de L-Gante dio en Mañanísima (el programa que conduce Carmen Barbieri de lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine), Claudia Valenzuela dio a conocer el especial gesto que tuvo Wanda Nara cuando su hijo quedó detenido.

“Wanda me mandó un mensajito en el primer tiempo. Me dijo ‘fuerzas, Clau’, y otras cositas así dándome aliento en todo este momento. Fue buena onda”, comenzó diciendo la entrevistada, ante las cámaras, valorando la actitud de la empresaria.

Por otro lado, la señora confesó que no quiso hablar de las novedades sobre el estado de salud de la hermana de Zaira Nara con el cantante: “La última vez que estuve con él, el martes pasado, no le quise decir nada. No le mencioné el tema. A ella tampoco le escribí porque no sé si va a estar o no en las redes. El respeto, ante todo”.

“A lo mejor Elián ya se enteró de lo de Wanda. Después, como es un tema que salió en todos lados, se va a enterar. Es como ella dijo, cuando realmente tenés una amistad, no es para andar diciéndole ‘sí, yo le mande un saludo’”.

EL PAPÁ DE L-GANTE CONTÓ LA FIRME PROMESA QUE LE HIZO SU HIJO CUANDO SALGA DE LA CÁRCEL

En una profunda nota que dio a Nosotros a la mañana, Miguel Ángel Prosi -el papá de Elián “L-Gante” Valenzuela- dio a conocer la firme proemsa que le hizo detenido, quien está a poco de cumplir 50 días preso.

“Estoy contento porque mi hijo me prometió que se va a ir de la zona y se va a instalar lo más cerca de Ezeiza”, expresó el entrevistado, dejando en claro que se alejará de algunas amistades que lo rodean en la actualidad.

”, cerró Miguel Ángel, confiado en que el joven dedicará toda su energía en crecer en su carrera musical y explotar su talento para deleitar a sus seguidores.