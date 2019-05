Los más de 42 millones de seguidores de Maluma (25) en Instagram se llevaron una gran (¿o penosa?) sorpresa en las últimas horas, cuando el colombiano decidió cerrar su cuenta de forma intempestiva. El motivo de la drástica determinación del cantante fueron las críticas negativas que recibió su último posteo en el que apareció con un cachorro de león en brazos, tras visitar el santuario mexicano The Black Jaguar-White Tiger Foundation.

"Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala mía. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo están ayudando, porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubieran rescatado", arrancó indignado.

Y concluyó con notable enojo: "Ustedes saben que yo soy animalista, siempre voy a serlo. Y nunca voy a apoyar el tráfico de animales. Por qué todavía se les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota. Por qué en vez de estar escribiendo estupideces y alegando, y juzgando, por qué más fácil, no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan. Por qué no van y salvan animales, como está haciendo Eduardo con la fundación. Dejen de estar alegando. No hablen tanta estupidez y no sean ignorantes".

Tras su descargo, al intentar acceder a la cuenta de Maluma en Instagram apareció este mensaje: "Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página". De todas formas, el artista podría recuperar su perfil con sus millones de followers, en caso de arrepentirse.