Maite Peñoñori reveló las agresiones que recibió tras vacunarse contra el covid por sufrir asma: "Me decían 'esta gorda ¿por qué se vacunó?'"

Maite Peñoñori se vacunó contra el coronavirus por pertenecer a los grupos de riesgo y contó que recibió fuertes críticas. La panelista recibió la primera dosis de la vacuna Astrazeneca en la Ciudad de Buenos Aires el último fin de semana, hecho que molestó a muchos en las redes sociales por lo que fue duramente atacada.

“Me anoté, soy asmática. Igual me daba cosa anotarme, el asma figura entre el factor de riesgo”, comenzó relatando la "angelita" en Los Ángeles de la Mañana y Ángel de Brito le preguntó: “¿Por qué te daba cosa?”. Entonces la periodista explicó los motivos y contó que le dijeron de todo: “Me decían '¿esta gorda por qué se vacunó?'”.

"Me decían 'esta gorda por qué se vacunó'. Me anoté, soy asmática. Igual me daba cosa anotarme, el asma figura entre el factor de riesgo". G-plus

Sin embargo, la panelista de LAM confesó que lo que más le importaba era el hecho de que hay muchas personas que no se vacunaron todavía. “Me daba cosa porque sé que todavía hay un montón de gente de riesgo que queda por vacunarse, tanto personal de salud, gente grande, mi papá tiene 56 y todavía no está vacunado. Pero también hablé con mi médico el viernes, yo estoy medicada, tomo una medicación todos los días y me dijo que me anote y me vacune porque habían muchos casos donde el asma complicaba el cuadro de Covid”.

Más sobre este tema La insólita reacción de las "angelitas" cuando De Brito pidió que se paren quienes tuvieron relaciones en las últimas 24 hs: "Qué tristeza"

Maite Peñoñori detalló cómo fue el proceso de vacunación y cuándo recibirá la segunda dosis: “Te piden certificado, me hizo mi médico y dice el asma que tengo. No podés elegir qué vacuna querés aplicarte, en mi caso fue astrazenyca y me pusieron que en 84 días me darían la segunda dosis”.