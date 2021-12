Maite Peñoñori dio detalles del tratamiento de fertilización asistida de Nicole Neumann y Urcera: "Están los dos muy entusiasmados"

Luego de que se conociera que Nicole Neumann y José Manuel Urcera estarían haciendo un tratamiento para tener un bebé (a pocos días de que Mica Viciconte contara que espera a su primer hijo con Fabián Cubero), Maite Peñoñori dio más detalles de este tema en Los Ángeles de la Mañana.

“La información que tengo es que están haciendo el tratamiento en Recoleta y no en Miami como dijo Luis Ventura”, comenzó diciendo la angelita, dando por hecho que la modelo y el piloto estarían buscando agrandar la familia.

“Estuvieron el 23 de noviembre en esta clínica que queda en Juncal y Aráoz. Ella quiere ser mamá con él y Urcera también quiere ser papá. Están los dos muy entusiasmados e iniciaron este tratamiento”, cerró Peñoñori al aire.

FILOSO COMENTARIO DE CINTHIA FERNÁNDEZ SOBRE LAS GANAS DE SER MAMÁ DE NICOLE NEUMANN CON URCERA

Maite Peñoñori contó en LAM que Nicole Neumann habría iniciado un tratamiento de fertilidad para volver a ser mamá, esta vez junto a José Manuel Urcera, y Cinthia Fernández lanzó un filoso comentario.

"Estuvieron el 23 de noviembre en una clínica. Ella quiere ser mamá y él quiere ser papá, e iniciaron el tratamiento", dijo Maite, con datos en su poder.

Atenta al desarrollo de su compañera, Cinthia expresó: "Es raro el tiempo... Justo Mica (Vicionte) está embarazada".

"Es una casualidad, me imagino", retrucó Ángel de Brito, y Fernández fue por más: "Una causalidad. Me parece que no sé si es el momento. Cada una es libre de ser mamá cuando quiera. Los felicito. Hacen linda pareja, pero se conocen hace poco".