Magui Bravi anunció que se casa con su novio de toda la vida: "Este año será muy especial"

Magui Bravi, felizmente en pareja hace siete años con Octavio Cattaneo, posteó en Instagram el clip de una producción de fotos en la que se la ve luciendo vestidos de novia.

"Este 2023 será un año muy especial", contó la actriz y bailarina, deslizando que dará un paso más en su relación con Octavio, con quien tendrían planeado caminar hacia el altar en los próximos meses.

Es importante remarcar que Magui y Octavio estuvieron 7 años en pareja antes de que ella se hiciera famosa. Cuando se volvió popular, decidieron finalizar el vínculo y estuvieron separados por 3 años.

Sin embargo, en 2018 se volvieron a dar una nueva oportunidad. Y hoy por hoy, planean consolidar su relación de toda la vida.

LA INSÓLITA PROPUESTA QUE LE HICIERON A MAGUI BRAVI POR REDES SOCIALES

En El show del problema, Nicolás Magaldi y su panel debatieron sobre los insólitos pedidos que algunos usuarios de redes sociales le hacen a los famosos, a veces con dinero de por medio.

En diálogo con Magui Bravi, la bailarina reveló que varios seguidores le pidieron fotos de sus pies y señaló un caso en particular que llamó su atención por lo insólito del requerimiento.

"Lo más gracioso que me pasó -y digo 'gracioso' porque me sorprendió- es que me pidan fotos de mis pies, y no fue una sola persona la que lo hizo", dijo la bailarina. "No son nada lindos mis pies pero tienen sus fans", agregó.

Cuando Magaldi le preguntó si le habían ofrecido dinero por fotos de esa parte de su cuerpo, Bravi no ocultó su sorpresa. "Sí, hubo alguno que otro pero me llamó la atención que fuera una chica la que ofrecía plata", respondió la bailarina. "Lo tengo tan naturalizado esto de los fans de los pies que para mí no es nada nuevo. De hecho te lo cuento hasta con gracia, porque ya no me molesta. Al principio era raro pero después encontré fotos de mis pies en Internet. Me mandaron una página avisándome de que estaban mis pies, para que me fije", concluyó.