Magalí Mora reaccionó a las críticas por contar que cría sola a su hija: "No hablé pestes del padre, conté mi historia"

Magalí Mora se convirtió en mamá tras haber contado públicamente que el papá de su hija no se haría cargo. Si bien estuvo en el parto, hoy por hoy la modelo la cría sola.

Maga, que dio a luz a su hijita en octubre de 2021, se cansó se las críticas que recibe en las redes sociales por la crianza de su beba y salió a responder con firmeza.

"Bueno, voy a contar un poco resumido de que se trata todo esto porque la verdad no puedo entender la cantidad de mensajes agresivos que recibo de las mujeres", comenzó diciendo, indignada a Teleshow.

EL DESCARGO DE MAGALÍ MORA CONTRA LOS HATERS

"Yo no hable pestes del padre. Conté mi historia, que es distinto. Él se hizo cargo de la nena y participó del parto, con lo cual no me siento una pelotud... Ni me arrepiento tampoco porque lo hice por mi hija", sumó Magalí, visiblemente cansada.

Y siguió: "Mi hija tiene el derecho de tener un padre, como también tiene el derecho de ser reconocida y tener el apellido de él. Que él después se borre, no la quiera ver más o no quiera tener trato con ella, es él el que va tener que rendir cuentas el día de mañana con su hija y con Dios".

Antes de despedirse, aclaró que el papá de la nena tampoco la ayuda económicamente.

"De mi parte solo puedo decir que estoy super tranquila porque hice lo que tenía que hacer como madre. A su hija no le negué a su padre ni le negué su apellido ni sus derechos. A mí nadie me pagó, no me están pasando un peso y el padre de la nena la vio hasta hace un mes", cerró haciendo hincapié en que jamás le negaría tener contacto con la beba.